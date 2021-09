Inter-Bologna 6-1. Tutte le statistiche del match (Di domenica 19 settembre 2021) Il tabellino di Inter-Bologna 6-1, incontro valido per la quarta giornata di Serie A. L’Inter non arrivava a nove gare di campionato di fila con almeno due reti all’attivo da febbraio 2007 (10 in quel caso). L’Inter ha segnato nelle ultime 23 partite di Serie A e ha fatto meglio solamente nel 1950 quando raggiunse quota 24. L’Inter ha segnato almeno quattro gol nelle ultime tre partite casalinghe in Serie A, miglior striscia dal 1999 per i nerazzurri (quattro gare in quel caso). L’Inter ha segnato almeno tre gol nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, miglior striscia dal 2011 ... Leggi su footdata (Di domenica 19 settembre 2021) Il tabellino di6-1, incontro valido per la quarta giornata di Serie A. L’non arrivava a nove gare di campionato di fila con almeno due reti all’attivo da febbraio 2007 (10 in quel caso). L’ha segnato nelle ultime 23 partite di Serie A e ha fatto meglio solamente nel 1950 quando raggiunse quota 24. L’ha segnato almeno quattro gol nelle ultime tre partite casalinghe in Serie A, miglior striscia dal 1999 per i nerazzurri (quattro gare in quel caso). L’ha segnato almeno tre gol nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, miglior striscia dal 2011 ...

Inter : ?? | REPORT @kingarturo23 non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Bologna a causa di un aff… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ? Nel magazine di #InterBologna un quiz per veri interisti... ?? Ci sono 4? ex nerazzurri… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Vuoi rivivere #InterBologna? ?? Guarda qui tutte le foto ?? - _SiGonfiaLaRete : #Inter, #LautaroMartinez splende nel 6-1 contro il #Bologna. Le pagelle dell’argentino - FranzPeppe : RT @CiovanniGapuano: #Inter fortunata. #Bologna punito da 6 episodi. #InterBologna -