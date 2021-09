Green Pass, tra i lavoratori chi resta escluso dall'obbligo? (Di domenica 19 settembre 2021) Il Green Pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre per 23 milioni di lavoratori. Ma non è né sarà chiesto per sbrigare pratiche burocratiche negli uffici pubblici, ai clienti dei negozi, ai Passeggeri di tram, autobus e metropolitane e neppure per accedere ai luoghi di culto. Il Sole 24 ore li elenca tutte le professioni esentata dal certificato. Il certificato è obbligatorio per: Magistrati e dipendenti di Bankitalia, colf, badanti, elettricisti e idraulici, ministeriali e dipendenti dei consigli comunali, governatori e consiglieri regionali eletti alle elezioni, volontari: dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 settembre 2021) Ilsarà obbligatorio dal 15 ottobre per 23 milioni di. Ma non è né sarà chiesto per sbrigare pratiche burocratiche negli uffici pubblici, ai clienti dei negozi, aieggeri di tram, autobus e metropolitane e neppure per accedere ai luoghi di culto. Il Sole 24 ore li elenca tutte le professioni esentata dal certificato. Il certificato è obbligatorio per: Magistrati e dipendenti di Bankitalia, colf, badanti, elettricisti e idraulici, ministeriali e dipendenti dei consigli comunali, governatori e consiglieri regionali eletti alle elezioni, volontari: dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è ...

