GP di Catalogna | Rea re della Superpole Race; Razgatlioglu 2° | 3° Bautista

Gazzetta_it : Superbike, GP di Catalogna: Rea vince la Superpole Race; Razgatlioglu 2°, 3° Bautista - P300it : SBK | GP Catalogna 2021: Rea conquista la Superpole Race, battuta d’arresto per Redding - FormulaPassion : #WSBK | #Rea-#Razgatlioglu, la sfida continua - zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2021 in DIRETTA: Rea vince la superpole race su Razgatlioglu! Alle 15.15 Gara-2 -… - OA_Sport : #Superbike, risultati superpole race GP Catalogna 2021: Jonathan #Rea piega #Razgatlioglu e ora si porta a +9 in cl… -

Il campione del mondo in carica Jonathansi aggiudica la Superpole Race del GP didopo una gara sprint segnata dall'esposizione della bandiera rossa a causa di una caduta in curva 11 di Lucas Mahias e Chaz Davies. Il gallese, ...LA GARA La gara scatta con Razgatlioglu che prende il comando in curva 1, infilando subito Redding, mentreinsegue in terza posizione. Il campione del mondo non si scompone e infila il ducatista ...La Superpole Race del Gran Premio di Catalogna di Superbike sul circuito di Montmelò è stata fatta ripartire per una seconda volta ed è stata vinta dal nordirlandese sei volte campione del mondo Jonat ...È stata una giornata indimenticabile per Ducati che al Circuit de Barcelona-Catalunya ha monopolizzato il podio di Gara 1 del Round Hyundai N di Catalogna. A vincere è stato Scott Redding (Aruba.it Ra ...