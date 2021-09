Amici 21 in onda oggi, ecco cosa accadrà e la scaletta: dall’omaggio a Michele Merlo ai (tantissimi) ospiti (Di domenica 19 settembre 2021) La ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” riapre i battenti ma in anticipo rispetto agli scorsi anni. oggi pomeriggio alle ore 14, sempre su Canale 5, ed eccezionalmente per due domeniche di seguito (contro “Domenica in” di Mara Venier), Maria De Filippi aprirà le porte della scuola televisiva più longeva della tv italiana. E non sarà da sola. Sulle sedie dei banchi dei nuovi alunni ci saranno diversi ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport ad accoglierli: Tommaso Paradiso (che presenterà per la prima volta in tv anche il singolo “Magari No”), Gerry Scotti, Nino Frassica, Roberto Baggio, Linus, Paola Egonu, Ambra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) La ventunesima edizione di “di Maria De Filippi” riapre i battenti ma in anticipo rispetto agli scorsi anni.pomeriggio alle ore 14, sempre su Canale 5, ed eccezionalmente per due domeniche di seguito (contro “Domenica in” di Mara Venier), Maria De Filippi aprirà le porte della scuola televisiva più longeva della tv italiana. E non sarà da sola. Sulle sedie dei banchi dei nuovi alunni ci saranno diversidel mondo dello spettacolo e dello sport ad accoglierli: Tommaso Paradiso (che presenterà per la prima volta in tv anche il singolo “Magari No”), Gerry Scotti, Nino Frassica, Roberto Baggio, Linus, Paola Egonu, Ambra ...

