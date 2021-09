Adriana Volpe: “Mio marito ha dei problemi: è una persona fragile che va protetta” (Di domenica 19 settembre 2021) Adriana Volpe ospite a Verissimo In occasione della puntata di esordio di Verissimo, Adriana Volpe è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile”, ha fatto sapere la nuova opinionista del Grande L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 19 settembre 2021)ospite a Verissimo In occasione della puntata di esordio di Verissimo,è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. “Vedere laaccanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile”, ha fatto sapere la nuova opinionista del Grande L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetPlay : Stasera alle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity aspettiamo e commentiamo #GFVIP con Giulia Salemi e Ga… - surelynotmag : RT @tuseicomeme: @juansheart Penso che adinolfi faccia il finto buono. Parla sempre in casa di classifiche di donne, vantando la sua pozion… - tuseicomeme : @GiovannaPolisi Gianmaria sa solo parlare di donne , di dove le porta, della sua situazione economia. Adriana volpe… - tuseicomeme : @juansheart Penso che adinolfi faccia il finto buono. Parla sempre in casa di classifiche di donne, vantando la sua… - GossipItalia3 : Adriana Volpe e la rottura con l’ex marito Roberto Parli: la verità della conduttrice a Verissimo #gossipitalianews -