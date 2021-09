SIEBATCHEU | L’EROE DI BERNA

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 15 settembre 2021) Un gol storico quello di Jordanche ieri con il suo Young Boys ha superato 2-1 il Manchester United. L’attaccante ha sfruttato il retropassaggio di Jesse Lingard al 95? per regalare alla squadra svizzera una vittoria più che emozionante a, davanti ai tifosi di casa. La squadra di Ole Gunnar Solskjær, dopo il gol in apertura di Cristiano Ronaldo, era in controllo della gara ma un cartellino rosso per Aaron Wan-Bissaka ha ribaltato le sorti. Nicolas Moumi Ngamaleu, nella ripresa ha pareggiato i conti con gli uomini di David Wagner che nell’ultimo assedio hanno trovato la rete del successo cona pochi secondi dalla fine. Theoson-Jordanè un calciatore francese naturalizzato statunitense nato a Washington il 26 aprile 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Reims, ha esordito nel ...