Agende 2022 | le tipologie e le migliori da acquistare

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 8 settembre 2021) È tempo di. Guardiamo al futuro, guardiamo al post-pandemia con una spinta di entusiasmo e produttività: leci accompagneranno nella transizione, per alcuni, da smart working al lavoro in presenza, mentre per coloro che non hanno smesso di lavorare in presenza o hanno già ripreso sarà una delle piccole piacevoli conferme piene di speranza. Non è facile, dopo quello che abbiamo vissuto in termini di lutti e paura, riprendere nel lavoro e a casa con le antiche abitudini, però è piacevole rifugiarvisi.settimanali In queste, ogni due pagine troverete i giorni di tutta una settimana. Naturalmente possono essere utili a coloro che vogliono tenere sottocchio gli appuntamenti a medio termine, cioè tutti quelli di una settimana, ma non vanno certo bene se avete molti appunti ...