Serie C: oggi la composizione dei gironi e il sorteggio dei calendari (Di lunedì 9 agosto 2021) Questa mattina il Consiglio Direttivo di Lega Pro delibererà sulla composizione dei tre gironi del nuovo campionato di Serie C Leggi su mediagol (Di lunedì 9 agosto 2021) Questa mattina il Consiglio Direttivo di Lega Pro delibererà sulladei tredel nuovo campionato di

Advertising

sportli26181512 : Dzeko all'#Inter fumata bianca: i dettagli dell'accordo: Oggi l’incontro per sistemare gli ultimi dettagli dell’add… - Mediagol : Serie C: oggi la composizione dei gironi e il sorteggio dei calendari - NotiziarioC : Lega Pro, oggi si conosceranno gironi e calendario - EmmSorrentino : Gironi #SerieC, oggi nasce la nuova @LegaProOfficial: al via la stagione 2021/22 - in_appennino : RT muoversintoscan '?? A #Firenze, per riprese cinematografiche, fino a ottobre sono possibili disagi in varie zone… -