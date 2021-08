Rick e Morty: quando andrà in onda l’ultima puntata della quinta stagione? (Di lunedì 9 agosto 2021) Ci sono brutte notizie per i fan di Rick e Morty. Stando a quanto dichiarato da ComicBook.com, l’amata serie animata dovrà affrontare un piccolo periodo di pausa prima della messa in onda dell’episodio finale della quinta stagione. Questa sarà una novità assoluta per il pubblico perché, solitamente, l’interruzione delle puntate sopraggiungeva solo dopo la conclusione della stagione. In ogni caso, questo potrebbe aumentare le aspettative e stimolare ulteriormente la curiosità di tutti gli appassionati. Al momento, sappiamo che l’episodio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 9 agosto 2021) Ci sono brutte notizie per i fan di. Stando a quanto dichiarato da ComicBook.com, l’amata serie animata dovrà affrontare un piccolo periodo di pausa primamessa indell’episodio finale. Questa sarà una novità assoluta per il pubblico perché, solitamente, l’interruzione delle puntate sopraggiungeva solo dopo la conclusione. In ogni caso, questo potrebbe aumentare le aspettative e stimolare ulteriormente la curiosità di tutti gli appassionati. Al momento, sappiamo che l’episodio ...

Advertising

_breezeblock_ : rick & morty nunca falla - Robert_DeCoito : @Rick_cuba_ @SanMemero @YoUsoMiNasobuco @Morty_Cuba_ Los voy a stalkear a ver jsjsj - sparrveronica : Marquei como visto Rick and Morty - 5x2 - Mortyplicity - sparrveronica : Marquei como visto Rick and Morty - 5x1 - Mort Dinner Rick Andre - FallingForJLaw : Marquei como visto Rick and Morty - 5x5 - Amortycan Grickfitti -