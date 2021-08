Ranking Atp lunedì 9 agosto: Sinner fa il suo esordio in Top 15, Nadal scivola al quarto posto (Di lunedì 9 agosto 2021) Ecco il Ranking Atp aggiornato al 2 agosto, dopo l’Atp 500 di Washington. L’unico cambiamento in Top 10 riguarda lo scambio di posizioni tra Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal con tanto di best Ranking per il greco. Il vero protagonista è però Jannik Sinner, che grazie al successo americano guadagna ben nove posizioni e fa il suo esordio in Top 15. Best Ranking per l’altoatesino, che da oggi è il nuovo numero 15 delle classifiche. Di seguito tutti i cambiamenti e gli aggiornamenti. Ranking ATP 2021 (AGGIORNATO AL 9 agosto) 1 SRB Novak ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 agosto 2021) Ecco ilAtp aggiornato al 2, dopo l’Atp 500 di Washington. L’unico cambiamento in Top 10 riguarda lo scambio di posizioni tra Stefanos Tsitsipas e Rafacon tanto di bestper il greco. Il vero protagonista è però Jannik, che grazie al successo americano guadagna ben nove posizioni e fa il suoin Top 15. Bestper l’altoatesino, che da oggi è il nuovo numero 15 delle classifiche. Di seguito tutti i cambiamenti e gli aggiornamenti.ATP 2021 (AGGIORNATO AL 9) 1 SRB Novak ...

