Molteni Lega | “Ius Soli non c’entra con i trionfi sportivi”

(Di lunedì 9 agosto 2021) “Il tema dello iusè altra cosa dai”. E’ quanto il sottosegretario al Ministero dell’Interno, il leghista Nicola, ha sottolineato in una intervento su Rai Radio Uno, ribadendo la posizione del suo partito. “Jacobs nato in Texas, avrebbe avuto diritto ad essere cittadino statunitense ,ma avendo madre italiana in virtù dello ius sanguinis è italiano. Quindire i due temi è improprio” ha dettotornando sulla questione dello iussportivo sollevata dal presidente del Coni Malagò.“Lo sport è uno straordinario strumento di ...

ilGiornale.it

... le parole disul tema ius soli . Il giornalista poi incalza: "Ma non sono italiani"..., la ... E laè la garanzia di ciò. Poi mi chiedo perché il Pd non ha cambiato la legge sulla ...... che è invece la negazione vivente dello Ius soli: è nato in Texas da una madre italiana, Ius sanguinis non Ius soli", ha commentato su La Stampa Nicola, sottosegretario dellaall'...