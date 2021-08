Jannik Sinner trionfa all’Atp di Washington 2021 | nuova classifica e montepremi

(Di lunedì 9 agosto 2021)ha sconfitto Mackenzie McDonald e conquistato l’Atp 500 di, terzo titolo in carriera. L’azzurro ha impiegato quasi tre ore di gioco per piegare la resistenza dell’americano ma alla fine è riuscito ad avere la meglio. Si tratta del titolo più prestigioso della carriera di, bravo a riscattarsi dopo tre sconfitte consecutive al primo turno.ha ottenuto un bottino pari a 295.571 euro e 500 punti Atp. Grazie a questo successo, inoltre, l’altoatesino ritoccherà il primo best ranking, facendo il suo esordio in Top 15 alla 15^ posizione. Una settimana da ...

FBiasin : A una settimana esatta dai 20 anni, #Sinner vince il suo primo #Atp500. Eccolo qui il nuovo numero 15 al mondo. Br… - FBiasin : Intanto #Sinner (che, ricordiamolo, per qualcuno è un bluff) a neppure 20 anni conquista la finale dell'Atp500 di… - Agenzia_Ansa : Ancora un successo per l'Italia dello sport. Il tennista azzurro Jannik Sinner batte in finale a Washington lo stat… - annispino : RT @FBiasin: A una settimana esatta dai 20 anni, #Sinner vince il suo primo #Atp500. Eccolo qui il nuovo numero 15 al mondo. Bravo bravo b… - ancoraversote_ : RT @WeAreTennisITA: A WASHINGTON VINCE SINNER ???? @janniksin batte McDonald per 7-5 4-6 7-5 e vince il suo 2° titolo del 2021. Nel 3° set h…

Ieri sera durante la trasmissione televisiva 'Il Circolo degli anelli' su Rai 2 Adriano Panatta l'ha bastonato pesantemente ('Non capisco perché ha rinunciato ai Giochi, alla sua età dovrebbe andare a ...Commenta per primo Torna a vincere. Il tennista italiano, classe 2001 , trionfa, nella notte italiana, che tanti successi ci ha regalato alle Olimpiadi , all' ATP 500 di Washington . Il numero 24 del mondo ha la meglio, ...Race to Turin, Sinner rientra in corsa. Dopo un paio di mesi in cui si era visto superare da diversi tennisti, Jannik torna in corsa per le Atp… Leggi In finale il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ...Ci sono un sacco di giocatori che hanno fatto molto, molto meglio di me. Parla Jannik Sinner dopo il primo successo in carriera in un torneo ATP 500, il terzo in carriera. Posso imparare molte cose da ...