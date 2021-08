Duke Nukem Begins in un trailer che riporta in vita il gioco cancellato (Di lunedì 9 agosto 2021) In rete è comparso il trailer completo di un gioco Duke Nukem che non ha mai visto la luce, grazie all'animatore dietro il progetto. Duke Nukem Begins doveva essere una "storia delle origini" in terza persona e originariamente doveva essere il primo gioco di Gearbox con la licenza prima dello sfortunato Duke Nukem Forever. Lo sviluppo di Duke Nukem Begins presumibilmente è iniziato intorno al 2007 ed è stato interrotto nel 2009, due anni prima di Duke ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 9 agosto 2021) In rete è comparso ilcompleto di unche non ha mai visto la luce, grazie all'animatore dietro il progetto.doveva essere una "storia delle origini" in terza persona e originariamente doveva essere il primodi Gearbox con la licenza prima dello sfortunatoForever. Lo sviluppo dipresumibilmente è iniziato intorno al 2007 ed è stato interrotto nel 2009, due anni prima di...

