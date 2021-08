Buon compleanno Gillian Anderson | tutti i look più belli sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 9 agosto 2021) Chi non conoscedopo la magistrale interpretazione di Margaret Thatcher in The Crown? L’attrice, classe 1968, quest’oggi 9 agosto 2021 compie gli anni e noi di VelvetMAG, oltre a ripercorrere i ruoli e i successi della sua carriera, vogliamo anche rispolverare gli abiti piùche ha indossato sul red, alcuni anche piuttosto recenti. Ha esordito a teatro, come tantissimi colleghi, mentre il primo ruolo al cinema è arrivato nel 1992 con The Turning, ma la generazione anni ’90 probabilmente la ricorderà come protagonista della serie tv cult X-Files. Al cinema ha recitato in film come L’ultimo re di ...