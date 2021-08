Sinner-McDonald in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Washington 2021 (Di domenica 8 agosto 2021) Jannik Sinner sfida McKenzie McDonald nella finale dell’Atp 500 di Washington 2021. Grande occasione per l’altoatesino di riscattare un periodo negativo, con una finale Atp che arriva quattro mesi dopo l’ultima (persa, a Miami). Non sarà però facile contro lo statunitense, che sicuramente si giocherà tutte le carte per aggiudicarsi la vittoria del torneo.La sfida è in programma domenica 8 agosto, non prima delle ore 23.00 italiane (le 17.00 statunitensi). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Janniksfida McKenzienelladell’Atp 500 di. Grande occasione per l’altoatesino di riscattare un periodo negativo, con unaAtp che arriva quattro mesi dopo l’ultima (persa, a Miami). Non sarà però facile contro lo statunitense, che sicuramente si giocherà tutte le carte per aggiudicarsi la vittoria del torneo.La sfida è in programma domenica 8 agosto, non prima delle ore 23.00 italiane (le 17.00 statunitensi). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live ...

Advertising

RaiNews : Il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ranking, ha battuto in semifinale per 7-6, 6-1, l'americano Jenson Brooksby,… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - ATP Washington 2021 -Jannik Sinner vuole il terzo titolo in carriera e il primo 500! L’azzurro sfida il padron… - FiorinoLuca : Siamo agli sgoccioli. Alle 23:00 al via la finale di Washington su @SuperTennisTv Sinner ???? vs McDonald ???? Cari… - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Sinner McDonald in streaming, la finale di Washington in diretta: Se hai cliccato su que… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Washington 2021 -Jannik Sinner vuole il terzo titolo in carriera e il primo 500! L’azzurro sfida… -