Sinner è il re di Washington! L'azzurro porta a casa il suo primo Atp 500 (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo una battaglia di quasi 3 ore contro Mackenzie McDonald, Jannik Sinner è riuscito a vincere il Citi Open: adesso è il numero 15 al mondo Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

