Olimpiadi di Tokyo | lo spettacolo dei fuochi d’artificio segna la fine dei Giochi in Giappone – Video

(Di domenica 8 agosto 2021)illuminano il cielo sopra lo Stadio Olimpico dial termine della cerimonia di chiusura deiOlimpici del 2020 posticipati di un anno per via della pandemia da Covid-19. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una volta calato il sipario sui Giochi di, comincia il conto alla rovescia per l'accensione del braciere olimpico di Parigi, prevista ...e Hidalgo vogliono sfruttare al massimo ledel ...è finita questa edizione dei Giochi organizzata in mezzo alla pandemia, e tra tre anni c'è già Parigi ...La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha avuto una sola vera protagonista: Parigi 2024. La capitale francese ha acceso le emozioni di una Closing ceremony davvero mesta, ancor più ...Da "www.tuttosport.com" cerimonia chiusura olimpiadi 11 Giungono al termine le Olimpiadi di Tokyo: l'Italia torna a casa più che soddisfatta del suo score, portando a casa quaranta medaglie: dieci d'o ...