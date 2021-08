Napoli | Spalletti ha risolto un’altra grana | il messaggio è per De Laurentiis

(Di domenica 8 agosto 2021) Luciano, nelle sue dichiarazioni, non è mai banale. Cosi l’allenatore ha velatamente inviato anche una De. Ildicontinua a prendere forma, durante un ritiro precampionato che sta raccontando molto di quella che sarà la nuova squadra azzurra. Molto, ma non ancora tutto. Si, perchè soltanto da pochi giorni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

salvione : Napoli, Meret:' Con Spalletti gran feeling. Cresciamo gara dopo gara' - MondoNapoli : Crespo: 'Spalletti ha grande esperienza ma non è un Napoli da scudetto' - - GiuseppeMannuca : Nell'Amichevole di oggi tra Napoli e Ascoli (2-1 rig.Insigne, Elmas) confermato il modulo 4-2-3-1 di Spalletti con… - SeEarn : SPALLETTI, KOULIBALY E INSIGNE INCONTRANO I TIFOSI: NIENTE MERCATO MA RICHIESTA DI ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA… - NCN_it : SPALLETTI, KOULIBALY E INSIGNE INCONTRANO I TIFOSI: NIENTE MERCATO MA RICHIESTA DI ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Alex Meret, portiere del, ha parlato al termine dell'amichevole disputata contro l'Ascoli: le sue dichiarazioni Alex Meret, portiere del, ha parlato al termine dell'amichevole disputata contro l'Ascoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Canale 8. AMICHEVOLE - "È stato un buon test, abbiamo preso gol su una disattenzione. All'...CASTEL DI SANGRO - " Consi e' instaurato subito un gran feeling" . Alex Meret è sceso in campo per la prima volta con la maglia deldopo l'esperienza ad Euro 2020 , e al termine della vittoriosa amichevole ...Sport - Il Campione d'Europa fornisce il passaggio per il goal decisivo di Elmas e segna su rigore il momentaneo vantaggio .... Spalletti schiera i partenopei con il 4 - 3 - 3: davanti si rivede ...L’ex centrocampista del Napoli GIANNI IMPROTA ha parlato così a Canale 21 dopo Napoli-Ascoli: “Spalletti sta già mostrando tutta la sua duttilità dal punto di vista tattico virando dal 4-2-3-1 al 4-3- ...