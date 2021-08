Modena, morto autotrasportatore dopo un incidente. È il terzo decesso sul lavoro in Emilia Romagna in una settimana (Di domenica 8 agosto 2021) In una settimana tre morti sul lavoro in Emilia-Romagna. Non ce l’ha fatta Giuseppe Rallo, il 47enne autotrasportatore che il 18 maggio era stato vittima di un incidente mentre si trovava nel piazzale di un’azienda di dolciumi a Bertinoro (Forlì – Cesena). Lo riporta la Gazzetta di Modena. Ancora da chiarire la dinamica: l’uomo è rimasto schiacciato fra due camion, il suo – che stava controllando da terra – e un altro che gli è arrivato alle spalle. Ricoverato all’ospedale Bufalini, per tre mesi è rimasto nel reparto di terapia intensiva. Il suo decesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) In unatre morti sulin. Non ce l’ha fatta Giuseppe Rallo, il 47enneche il 18 maggio era stato vittima di unmentre si trovava nel piazzale di un’azienda di dolciumi a Bertinoro (Forlì – Cesena). Lo riporta la Gazzetta di. Ancora da chiarire la dinamica: l’uomo è rimasto schiacciato fra due camion, il suo – che stava controllando da terra – e un altro che gli è arrivato alle spalle. Ricoverato all’ospedale Bufalini, per tre mesi è rimasto nel reparto di terapia intensiva. Il suo...

