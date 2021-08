Messi, voglio ancora vincere la Champions (Di domenica 8 agosto 2021) vincere ancora la Champions League è uno degli obiettivi di Lionel Messi dopo l'addio al Barcellona, dove l'ha conquistata quattro volte. "Avremmo potuto vincere più Champions, siamo stati vicini più ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021)laLeague è uno degli obiettivi di Lioneldopo l'addio al Barcellona, dove l'ha conquistata quattro volte. "Avremmo potutopiù, siamo stati vicini più ...

Advertising

DiMarzio : LIVE - #Barcellona, #Messi: 'Voglio continuare a vincere tutto. Andrò in un club che possa competere ad alti livell… - Guerini_Thomas : Voglio ricordarti così. Una storia durata 21 anni, durante la quale ti sei confermato il migliore di sempre. Grazie… - mr_mainagioia : Ma assurdo come hanno tutti il coraggio di dire la loro quando le decisioni sono degli altri. 'Gne gne gne dovevi r… - Fprime86 : RT @DiMarzio: LIVE - #Barcellona, #Messi: 'Voglio continuare a vincere tutto. Andrò in un club che possa competere ad alti livelli' https:… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Messi in ?? #PSG? Possibile, ma in molti si sono fatti avanti… Dispiace lasciare senza il saluto di uno stadio pieno,… -