Messi | “Ero pronto a tagliarmi l’ingaggio del 50% pur di restare al Barcellona”

Tra le ultime dichiarazioni rilasciate da Lionel Messi durante la sua conferenza d'addio, la Pulce ha voluto smentire alcune maldicenze circolate su di lui riguardo ad una sua richiesta di un aumento dell'ingaggio. L'argentino era anzi pronto a ridurselo pur di rimanere con i blaugrana: "Ero pronto a tagliarmi l'ingaggio del 50% pur di restare al Barcellona, poi non mi è stato chiesto più nulla. Quello che hanno detto dopo, che chiedevano il 30% in più, è una bugia. Non è vero. Sono sempre stato diretto con i membri e trasparente con i fan."

