Mariano Di Vaio padre per la quarta volta | L' annuncio del modello

(Di domenica 8 agosto 2021) Il belitaliano non potrebbe essere più felice di così: la moglie è in attesa del loro quarto figlio!

Scopriamo tutto sudi: le passioni, gli hobby e i segreti di bellezza del fashion blogger italiano più famoso al mondo. Originario di Perugia,Diè uno dei fashion blogger più conosciuti al ...Chi è il marito di Eleonora Brunacci,DiDi, noto influencer, e la moglie si sono conosciuti per via di alcune amicizie in comune. ' Mi ha corteggiata a lungo. Avevamo amici ...Mariano Di Vaio e sua moglie diventerano genitori per la quarta volta. Il bellissimo video con cui hanno dato la notizia sui social ...Nel dolcissimo video, il più piccolo (per ora!) dei Di Vaio, Filiberto Noah, indossa una maglietta con la scritta “diventerò un fratello maggiore” mentre Mariano tocca il pa ...