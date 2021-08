Le Ong ci invadono | 800 immigrati in due giorni | il vergognoso silenzio di Luciana Lamorgese

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) A distanza di poche ore due navi delle ong sono state autorizzate dal Viminale a sbarcare in Italia con il loro carico di migranti. Si tratta della Sea Watch3, arrivata nel porto di Trapani, e della Ocean Viking, che in queste ore attraccherà a Pozzallo, sempre in Sicilia. E riesplode la polemica politica tra la Lega e il ministro dell'Interno, accusata diessere inerte di fronte al moltiplicarsi degli arrivi. I fatti. Erano 257 i migranti a bordo della Sea Watch3, arrivata ieri mattina al porto di Trapani. Tra essi, anche 70 minori non accompagnati. Gli stranieri hanno lasciato l'imbarcazione dell'ong tedesca e sono stati sottoposti al ...