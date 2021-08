L' allarme di Fao e Wfp | 270 milioni di persone a rischio fame

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 8 agosto 2021) Lo stretto connubio tra conflitti, shock economici derivanti dal Covid-19 e cambiamenti climatici continua ad affamare il mondo. La conferma dell’impietosa situazione arriva dal rapporto pubblicato una settimana fa dalla FAO insieme al World Food Programme, in cui all’sugli scenari futuri più prossimi – nel giro di quattro mesi dovrebbero peggiorare i livelli di insicurezza alimentare in 23 zone già fortemente a– segue la preoccupazione su come “gli ostacoli burocratici e la mancanza di fondi” ostacolino “anche gli sforzi delle due agenzie delle Nazioni Unite per fornire assistenza alimentare di emergenza e consentire agli agricoltori di ...