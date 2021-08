Juventus, Kaio Jorge torna in Italia: tutti i dettagli (Di domenica 8 agosto 2021) Kaio Jorge torna in Italia, l’attaccante brasiliano, tornerà a Torino per riprendere gli allenamenti. Ecco il programma degli allenamenti Dopo aver svolto le visite mediche lo scorso mercoledì a Torino ed essere ritornato in Brasile per svolgere alcune pratiche burocratiche, Kaio Jorge è pronto per tornare in Italia. L’attaccante brasiliano inizierà ufficialmente la sua avventura Italiana domani, con la Juve che lo attende per svolgere i primi allenamenti individuali. Difficile che il brasiliano che giochi già ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021)in, l’attaccante brasiliano, tornerà a Torino per riprendere gli allenamenti. Ecco il programma degli allenamenti Dopo aver svolto le visite mediche lo scorso mercoledì a Torino ed essere rito in Brasile per svolgere alcune pratiche burocratiche,è pronto perre in. L’attaccante brasiliano inizierà ufficialmente la sua avventurana domani, con la Juve che lo attende per svolgere i primi allenamenti individuali. Difficile che il brasiliano che giochi già ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #KaioJorge è atterrato a Torino // Kaio Jorge has landed in Turin ????????@Goalitalia @Goal - romeoagresti : #KaioJorge è a un passo dalla #Juventus // Kaio Jorge is one step away from joining Juventus ?????? ??… - romeoagresti : La #Juventus sta lavorando per portare #KaioJorge giovedì a Torino // Juve are working on bringing Kaio Jorge to T… - CheCommento : @cmdotcom Kaio Jorge il Lautaro? Ahahahahahaha che ridicoli che siete, solito leccaculismo alla Juventus, non ci cr… - Daniele70223557 : @Paolo_Bargiggia Aggiungo, anche se OT, che lei è stato il primo a parlare di Kaio Jorge alla Juventus e nessuno… -