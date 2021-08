Juve ko a Barcellona | 3-0 nel Trofeo Gamper

(Di domenica 8 agosto 2021)ntus sconfitta 3-0 adai blaugrana nella sfida valida per il. I catalani, nella giornata caratterizzata dalla conferenza d’addio di Leo Messi, stendono i bianconeri in una gara in discesa sin dall’inizio per i padroni di casa. Al 3? Depay insacca, finalizzando un’azione favorita dall’errato intervento di Rugani. Ladi Allegri crea più di un’occasione per pareggiare, ma Neto è sempre attento sulle conclusioni dei bianconeri. Al 58? ilraddoppia con Braithwaite, che va a segno di testa sfruttando le indecisioni di Pellegrini e Perin. Il sipario ...

Advertising

juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - SkySport : ?? La Juve arriva all'hotel di Barcellona ?? Alle 21.30 l'amichevole contro i blaugrana ?? LIVE su Sky Sport Calcio e… - Gazzetta_it : Trofeo #Gamper al Barcellona: tris alla Juve - gilnar76 : Barcellona Juve, nemmeno un minuto per Pjanic: il suo futuro resta incerto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - glooit : La Juve battuta 3-0, il Trofeo Gamper al Barcellona leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Barcellona

Allegri, invece, ha fatto capire nell' intervista rilasciata alla vigilia aTV cosa gli interessa di più del test contro il: " Ho due curiosità sul fatto che alcuni giocatori possano ...La diretta di77' - Ancora avanti ilma Perin è bravo a bloccare il tentativo di Depay 62' - Dentro Umtiti per il: tanti fischi per il giocatore. 62' - Altri ...Non è andato al meglio l’incontro con il Barcellona per la Juventus, che ha subito un ko nel torneo amichevole “Trofeo Gamper”. La Juventus cade a Barcellona nell’amichevole valevole per il “Trofeo ...Barcellona-Juventus 3-0. Un po’ di gioia per il Barcellona in una delle giornate più dure nella storia del club catalano, quella dell’addio di Leo Messi: la squadra blaugrana ...