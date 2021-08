In Inghilterra ci prendono gusto: anche Lautaro in Premier, c'è l'accordo (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo la stampa britannica gli Spurs sarebbero vicinissimi all'acquisto della punta argentina dell'Inter. Leggi su 90min (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo la stampa britannica gli Spurs sarebbero vicinissimi all'acquisto della punta argentina dell'Inter.

Advertising

tripletemainb : @Skysurfer72 @PresMoratti Diciamo che poteva rimanere dove non lo prendono per il culo… il bentornato in Inghilterr… - CescZito : @93_lorenz Di solito in Inghilterra non ne prendono una,ma da interista ormai non sarei sorpreso di nulla. - manu_99a : @_enz29 @Smgii1908 Ma che cazzo vuole dire quella che se gli fa vedere che agli spurs prendono i soldi e non i pagh… - cirodemeo : @diego4all Lukaku tempo 6 mesi lo prendono di nuovo per il culo in Inghilterra .accetto scommesse .questo deve fare… - DeBHans8 : @WarningSign42 @partesipanti Ma amore stiamo su twitter.. Dove tutti prendono in giro tutti e si critica la qualunq… -