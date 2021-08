Il Canone RAI non si paga più: ritorno al passato e addio ad una delle più detestate tasse italiane (Di domenica 8 agosto 2021) Gli italiani detestano le tasse, e una delle tasse più odiate è il Canone Rai. E l’introduzione del pagamento di questa tassa nella bolletta dell’energia elettrica, voluta dalla riforma Renzi, ha sicuramente contribuito ad aumentare l’avversione per questa imposta. Ma finalmente pare ci siano buone notizie in merito. Canone Rai fuori dalle bollette (Adobe Stock)E’ di questi giorni infatti la notizia che il Canone Rai è ufficialmente stato eliminato dalle bollette dell’energia elettrica e presto gli italiani ne vedranno gli effetti. Una vera liberazione anche se non si sa ... Leggi su computermagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Gli italiani detestano le, e unapiù odiate è ilRai. E l’introduzione delmento di questa tassa nella bolletta dell’energia elettrica, voluta dalla riforma Renzi, ha sicuramente contribuito ad aumentare l’avversione per questa imposta. Ma finalmente pare ci siano buone notizie in merito.Rai fuori dalle bollette (Adobe Stock)E’ di questi giorni infatti la notizia che ilRai è ufficialmente stato eliminato dalle bollette dell’energia elettrica e presto gli italiani ne vedranno gli effetti. Una vera liberazione anche se non si sa ...

