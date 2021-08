Crisanti: "Green Pass andrebbe dato dopo 2 dosi. Sì a quello per i lavoratori, in treno meglio mascherina" (Di domenica 8 agosto 2021) “Il Green Pass va ristretto a chi ha due dosi e il tampone molecolare perché solo una dose e l’antigenico rendono meno sicuri gli spazi chiusi”. A dirlo in un’intervista al quotidiano La Stampa è Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova. “L’impatto del Green Pass sulla trasmissione non è quantificabile - osserva - ma ne trovo positivo l’effetto sulla immunizzazione della popolazione”. Secondo Crisanti, infatti, il Green Pass aumenta la sicurezza dei cittadini “indirettamente, perché spinge le persone ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) “Ilva ristretto a chi ha duee il tampone molecolare perché solo una dose e l’antigenico rendono meno sicuri gli spazi chiusi”. A dirlo in un’intervista al quotidiano La Stampa è Andrea, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova. “L’impatto delsulla trasmissione non è quantificabile - osserva - ma ne trovo positivo l’effetto sulla immunizzazione della popolazione”. Secondo, infatti, ilaumenta la sicurezza dei cittadini “indirettamente, perché spinge le persone ...

