Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Spezia, si lavora al prestito di Kovalenko e l'arrivo di Reca: Inoltre, i liguri sono vicini a Strele… - tuttoatalanta : Ebrima Colley è un nuovo rinforzo dello Spezia: l'Atalanta si è riservata la contro-opzione - FantaMasterApp : 'Pobega, il Milan valuta la cessione: spunta un’altra pista in Serie A' - FilippoRubu00 : ??#Milan, diverse pretendenti per Tommaso #Pobega ma i rossoneri sono intenzionati a confermarlo. #Sampdoria e… - GruppoEsperti : Movimenti di mercato anche in casa #Spezia #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia

LA- Dopo l'ufficialità di Ebrima Colley , proveniente dall' Atalanta in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto i nfavore dei nerazzurri, lovorrebbe arrivare a prendere, sempre a titolo temporaneo, Viktor Kovalenko , mentre Arkadiusz Reca si trasferirebbe a titolo definitivo. Per l'attacco, inoltre, sono molto vicini il centravanti ...Le altre trattative Il Perugia, secondo il giornalista esperto diGianluca Di Marzio, ... di proprietà della Fiorentina, l'ultima stagione in prestito allo, era sul punto di ...Non solo calciomercato in entrata per quanto riguarda il Milan; è ovvio che, per finanziare i nuovi acquisti, servano anche le cessioni. Maldini e Massara, dunque, stanno lavorando ...Fiorentina, cercasi rinforzi. Rinforzare la rosa per passare una stagione tranquilla e per raggiungere una posizione di classifica più consona per una squadra di grande storia.