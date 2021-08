(Di domenica 8 agosto 2021) LIGNANO SABBIADORO - Vittoria per 4 - 2 per ilnell'amichevole con ilper il Memorial "Dario Fagotti" in scena al Teghil di Lignano Sabbiadoro. Sono stati i ramarri a passare in ...

Advertising

TUTTOB1 : Pordenone-Bologna 2-4: i felsinei si aggiudicano il Memorial 'Dario Fagotti' - zazoomblog : Rimonta Bologna in amichevole poker al Pordenone a Lignano Sabbiadoro - #Rimonta #Bologna #amichevole #poker - sportli26181512 : Bologna, 4-2 al Pordenone. Arnautovic, traversa all'esordio: In gol De Silvestri, Dominguez, Vignato e Santander. R… - 1000Cuori : ?? Un buon Bologna chiude il periodo delle amichevoli: 4-2 al Pordenone ?? - sportface2016 : #BolognaPordenone 4-2, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Pordenone

LIGNANO SABBIADORO - Vittoria per 4 - 2 per ilnell'amichevole con ilper il Memorial "Dario Fagotti" in scena al Teghil di Lignano Sabbiadoro. Sono stati i ramarri a passare in vantaggio per primi, con la rete in avvio di ...Le pagelle di4 - 2 , con i voti ai protagonisti e il tabellino del match amichevole del precampionato 2021 . Allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro i padroni di casa friulani vengono battuti ...Alcune novità per Sinisa Mihajlovic, che può contare sulla prima chiamata per Marko Arnautovic e sul rientro di Roberto Soriano, assente in Francia contro il Liverpool. Rimangono a Bologna anche Skov ...Il paradosso Messi e l'impotenza di tutti dinanzi E al loro posto non arriva nessuno. Editoriale di Raimondo De Magistris. Nell'estate della gloria stanno andando via i migliori giocatori dell'ultima ...