Bergamo, 34enne ucciso in strada a coltellate: c’è un fermo (Di domenica 8 agosto 2021) Un 34enne è stato ucciso a Bergamo da un 20enne a coltellate. La vicenda è avvenuta attorno alle 13 a Bergamo, in via Novelli, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima è un cittadino tunisino residente a Terno d’Isola, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava passeggiando con la famiglia quando ha avuto una discussione per futili motivi con il 20enne. L’uomo era con la moglie e i due figli minorenni. Il 20enne, un italiano, è stato fermato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 8 agosto 2021) Unè statoda un 20enne a. La vicenda è avvenuta attorno alle 13 a, in via Novelli, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima è un cittadino tunisino residente a Terno d’Isola, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava passeggiando con la famiglia quando ha avuto una discussione per futili motivi con il 20enne. L’uomo era con la moglie e i due figli minorenni. Il 20enne, un italiano, è stato fermato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

StefanoDellaLu : RT @Zetaricordi: Un 20enne di #Bergamo scontra un 34enne tunisino per strada. Lo insulta, l'uomo risponde. Il 20enne bergamasco torna a cas… - fr4nc15_93 : Il più grande pericolo per gli stranieri sono gli italiani. - carmen_distaso : RT @Zetaricordi: Un 20enne di #Bergamo scontra un 34enne tunisino per strada. Lo insulta, l'uomo risponde. Il 20enne bergamasco torna a cas… - NATOlizer : La lite per una spallata, poi l'aggressione: a Bergamo 34enne ucciso a coltellate mentre passeggiava con la...… - Felix09845599 : RT @Trash___Boy: Tayari Marouan, tunisino 34enne, è stato assassinato per strada a #Bergamo da un ragazzo italiano 20enne. Eppure qualcun… -