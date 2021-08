Barcellona-Juventus, Rugani a vuoto e Depay in gol: è 1-0 (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) Servono tre minuti al Barcellona per firmare il primo gol del post Messi. Al 3? del Trofeo Gamper contro la Juventus, la formazione blaugrana ha siglato l’1-0 grazie ad una grande azione che ha coinvolto il giovane Demir e Depay, bravo a scattare in profondità e a siglare la rete del vantaggio. Pesa l’errore di Rugani che nel tentativo di anticipare Demir, ha lasciato un varco aperto all’ex Lione. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Servono tre minuti alper firmare il primo gol del post Messi. Al 3? del Trofeo Gamper contro la, la formazione blaugrana ha siglato l’1-0 grazie ad una grande azione che ha coinvolto il giovane Demir e, bravo a scattare in profondità e a siglare la rete del vantaggio. Pesa l’errore diche nel tentativo di anticipare Demir, ha lasciato un varco aperto all’ex Lione.SportFace.

Advertising

tancredipalmeri : Rabiot alla Juventus a zero; doppio ingaggio rispetto al PSG: “Capolavoro imprenditoriale”. Deligt alla Juventus… - juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - DiMarzio : Le parole di Massimiliano #Allegri alla vigilia di @FCBarcelona-@juventusfc: #Dybala resta a Torino - FCosatti : RT @SkySport: ??? DISCORSO KOEMAN ???? Cita Messi e scattano applausi e cori ?? @FCosatti ? ??? BARCELLONA-JUVENTUS ALLE 21:30 ?? Su Sky Sport Un… - paoloross : RT @AncelottiIl: Del Piero per amore della Juventus andò in serie B. Messi per amore del Barcellona va al PSG -