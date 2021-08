Barcellona | centinaia di persone fuori dal Camp Nou per salutare Messi

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) Diversedisi sono radunatedalNou perLionel. L’argentino, in occasione del suo addio al, terrà una conferenza stampa in cui parlerà anche del suo futuro ed è stato accolto da una nutrita schiera di tifosi e giornalisti. Presenti nell’auditorium per assistere alla sua conferenza anche Ronald Koeman e il suo ex compagno di squadra Xavi. SportFace.