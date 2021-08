Banche, First Cisl: “Prime cinque in salute nonostante la pandemia” (Di domenica 8 agosto 2021) Le Prime cinque Banche italiane reggono l’urto della pandemia e registrano risultati decisamene migliori delle attese nei primi sei mesi dell’anno. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Ufficio studi di First Cisl sui bilanci di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Bper. Rispetto a un anno fa – rileva lo studio – aumentano i proventi operativi (+ 5,5%), trainati dall’incremento record delle commissioni nette (+ 12%) e dagli altri ricavi, principalmente originati dalla gestione delle attivita` finanziarie. Il margine primario per dipendente cresce del 6,5%, mentre le commissioni ... Leggi su quifinanza (Di domenica 8 agosto 2021) Leitaliane reggono l’urto dellae registrano risultati decisamene migliori delle attese nei primi sei mesi dell’anno. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Ufficio studi disui bilanci di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Bper. Rispetto a un anno fa – rileva lo studio – aumentano i proventi operativi (+ 5,5%), trainati dall’incremento record delle commissioni nette (+ 12%) e dagli altri ricavi, principalmente originati dalla gestione delle attivita` finanziarie. Il margine primario per dipendente cresce del 6,5%, mentre le commissioni ...

