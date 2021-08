Suora insegnante travolta a morte da un camion mentre attraversa la strada | i suoi studenti in lacrime

(Di sabato 7 agosto 2021) Insegnava teologia in una scuola di Filadelfia lainvestita ad un incrociostavando la. Avviata un’indagine per chiarire le cause dell’incidente Stava semplicementendo laquando è stata investita in pieno da unche le ha tolto la vita. a vittima è una, deceduta nel nord est di L'articolo NewNotizie.it.

La donna, che aveva 80 anni, è stata scagliata a terra violentemente e non si è più rialzata; i testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi e l'anziana è stata trasportata d'urgenza ed ...