Sono servite 5 ore e un quarto alla tv del Barcellona per mostrare tutti i gol di Lionel Messi (Di sabato 7 agosto 2021) Come un fulmine a ciel sereno, i tifosi del Barcellona si Sono ritrovati a dover dire addio al campione che ha fatto la loro storia: il mancato accordo tra il club catalano e Lionel Messi (legato a un’ulteriore richiesta di decurtazione dello stipendio, rispetto all’accordo precedente per il rinnovo del contratto, a causa di nuovi regolamenti finanziari introdotti dalla Liga spagnola) ha sancito la fine di una storia calcistica durata 21 lunghi anni. Il sei volte pallone d’oro, in queste ore, starebbe – secondo fonti ben informate di calciomercato – sancendo l’accordo con il Paris Saint-Germain, ma il suo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 7 agosto 2021) Come un fulmine a ciel sereno, i tifosi delsiritrovati a dover dire addio al campione che ha fatto la loro storia: il mancato accordo tra il club catalano e(legato a un’ulteriore richiesta di decurtazione dello stipendio, rispetto all’accordo precedente per il rinnovo del contratto, a causa di nuovi regolamenti finanziari introdotti dLiga spagnola) ha sancito la fine di una storia calcistica durata 21 lunghi anni. Il sei volte pallone d’oro, in queste ore, starebbe – secondo fonti ben informate di calciomercato – sancendo l’accordo con il Paris Saint-Germain, ma il suo ...

Advertising

PetraccaMassimo : RT @VittorioBanti: - La variante Delta dilaga. - Serve la 3a dose. - Il Governo vara attraverso il GreenPass obbligo di vaccinazione a scu… - Viola_mg : RT @VittorioBanti: - La variante Delta dilaga. - Serve la 3a dose. - Il Governo vara attraverso il GreenPass obbligo di vaccinazione a scu… - finelinesg : si per la mia nonna ???? e anche per cambiare delle cose, che anche se sono servite a cambiarmi, le sensazioni me le… - MenteBionda : @sant_px dopo due anni c è gente ancora convinta che il coprifuoco e L isolamento sociale e tutte le sciocchezze ch… - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui Roma. Caro @Storace mi dicono che al tavolo del programma del cdx la #Lega insiste per la legge ordinaria. Lo spi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono servite Torta di zucchine Forse l'ideale per questa ricetta sono le zucchine Trombetta, comunque vanno tutte bene, anche ... Servite la torta di zucchine ligure quando sarà a temperatura ambiente. Con un Valpolcevera bianco. ...

Grande successo per la sagra della Fornaci Anche Mario Matoan, comandante vigili urbani di Porto Viro commenta: 'Bellissime serate che sono servite per dare vivacità a questa comunità'. I numeri vincenti della sagra sono stati: primo premio ...

Attacco hacker Lazio, l’esperto di sicurezza informatica: “Ripristino? In altri casi sono servite… Il Fatto Quotidiano Milan, Kessié verso il rinnovo, ma serve comunque Bakayoko Il Milan continua a trattare il rinnovo di Franck Kessié. Ma nonostante la fumata bianca si avvicini serve l'ingaggio anche di Bakayoko ...

"Alghe, questo sistema non serve a nulla" Lenzi: "Togliere 600 tonnellate è ininfluente, piuttosto servirebbero nuovi protocolli e rinnovare i battelli che sono obsoleti" ...

Forse l'ideale per questa ricettale zucchine Trombetta, comunque vanno tutte bene, anche ...la torta di zucchine ligure quando sarà a temperatura ambiente. Con un Valpolcevera bianco. ...Anche Mario Matoan, comandante vigili urbani di Porto Viro commenta: 'Bellissime serate cheper dare vivacità a questa comunità'. I numeri vincenti della sagrastati: primo premio ...Il Milan continua a trattare il rinnovo di Franck Kessié. Ma nonostante la fumata bianca si avvicini serve l'ingaggio anche di Bakayoko ...Lenzi: "Togliere 600 tonnellate è ininfluente, piuttosto servirebbero nuovi protocolli e rinnovare i battelli che sono obsoleti" ...