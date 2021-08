Scuola, la programmazione è il futuro: il corso Coding (Di sabato 7 agosto 2021) In tempi di rivoluzione digitale, possedere delle skill specifiche di programmazione rende sicuramente il proprio profilo curriculare più innovativo e completo. La programmazione informatica o “Coding” è una realtà ed è soprattutto uno strumento utile allo sviluppo del pensiero computazionale. È in pensiero computazionale che permette di scomporre problemi complessi in parte e di giungere L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 7 agosto 2021) In tempi di rivoluzione digitale, possedere delle skill specifiche dirende sicuramente il proprio profilo curriculare più innovativo e completo. Lainformatica o “” è una realtà ed è soprattutto uno strumento utile allo sviluppo del pensiero computazionale. È in pensiero computazionale che permette di scomporre problemi complessi in parte e di giungere L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuola, la programmazione è il futuro: il corso Coding - barbamob : @1973Gian @spinax64 Vogliamo parlare di v della pisana sfasciata da 5 anni senza soluzione di continuità per totale… - Tgyou24 : La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale 'Scuola Viva' che prevede la programmazione d… - Mariate48641882 : RT @PetrisDe: E' inoltre opportuno mantenere tutto il personale del settore dell'istruzione tra le categorie considerate prioritarie per la… - Bonny_VIII : @SignorErnesto @CausiLuigi Un tono lapidario non trasformerà la tua opinione in un fatto oggettivo. Trovare qualsia… -