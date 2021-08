Roma Metropolitane. Pd Campidoglio: Raggi intervenga o fallimento inevitabile (Di sabato 7 agosto 2021) “Apprendiamo con preoccupazione che la situazione di Roma Metropolitane, descritta in commissione il 5 agosto e ancora ieri, come ci risulta, manifestata dal liquidatore Andrea Mazzotto alla sindaca Raggi si è ulteriormente complicata. Nonostante il massiccio ricorso al FIS per il 54% del personale a zero ore la crisi di liquidità della società si aggrava. Le entrate relative al contratto per la realizzazione della metro C coprono appena la metá della spesa corrente della società e il Campidoglio non solo non approva i bilanci ma non paga nemmeno quanto dovuto per i servizi resi. Senza bilanci, senza contratto di servizio, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 agosto 2021) “Apprendiamo con preoccupazione che la situazione di, descritta in commissione il 5 agosto e ancora ieri, come ci risulta, manifestata dal liquidatore Andrea Mazzotto alla sindacasi è ulteriormente complicata. Nonostante il massiccio ricorso al FIS per il 54% del personale a zero ore la crisi di liquidità della società si aggrava. Le entrate relative al contratto per la realizzazione della metro C coprono appena la metá della spesa corrente della società e ilnon solo non approva i bilanci ma non paga nemmeno quanto dovuto per i servizi resi. Senza bilanci, senza contratto di servizio, ...

