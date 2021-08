Riders of Justice - recensione (Di sabato 7 agosto 2021) Come può il gesto gentile di un nonno che per Natale vuole regalare una bicicletta alla sua nipotina, dare l'avvio a una serie di catastrofici eventi? Coincidenze, destino? E vale la pena, ha senso indagare, per risalire all'evento che, secondo noi, ha innescato il processo? Nella nostra piccolezza, no, perché a forza di risalire nella catena degli eventi arriveremmo ad Adamo ed Eva e quindi? Quindi non ci rassegniamo all'imprevedibile e cerchiamo di rassicurarci, muniti come siamo di sofisticati apparati tecnologici che ci permettono di elaborare montagne di dati che dovrebbero fornire proiezioni affidabili su cui fondare le nostre strategie, vana illusione con cui cerchiamo di parare i ... Leggi su eurogamer (Di sabato 7 agosto 2021) Come può il gesto gentile di un nonno che per Natale vuole regalare una bicicletta alla sua nipotina, dare l'avvio a una serie di catastrofici eventi? Coincidenze, destino? E vale la pena, ha senso indagare, per risalire all'evento che, secondo noi, ha innescato il processo? Nella nostra piccolezza, no, perché a forza di risalire nella catena degli eventi arriveremmo ad Adamo ed Eva e quindi? Quindi non ci rassegniamo all'imprevedibile e cerchiamo di rassicurarci, muniti come siamo di sofisticati apparati tecnologici che ci permettono di elaborare montagne di dati che dovrebbero fornire proiezioni affidabili su cui fondare le nostre strategie, vana illusione con cui cerchiamo di parare i ...

Advertising

Eurogamer_it : Un'originalissima dark comedy. - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Cose belle: su CHILI è disponibile Riders of Justice di Anders Thomas Jensen. - RakutenTV_IT : ??Markus, un soldato recentemente spedito al fronte, è costretto a tornare a casa per prendersi cura della figlia ad… - SimonaCroisette : RT @jan_novantuno: Cose belle: su CHILI è disponibile Riders of Justice di Anders Thomas Jensen. - jan_novantuno : Cose belle: su CHILI è disponibile Riders of Justice di Anders Thomas Jensen. -