Pompei: apre al pubblico il Termopolio, la tavola calda dell’antichità (Di sabato 7 agosto 2021) scoperta lo scorso anno. Tutte le informazioni utili. Venuto alla luce a fine 2020 dagli scavi di Pompei, il Termopolio (Thermopolium) era la tavola calda dell’antichità. Quello ritrovato a Pompei in una parte della città ancora poco esplorata è ancora intatto e conserva le pitture L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 7 agosto 2021) scoperta lo scorso anno. Tutte le informazioni utili. Venuto alla luce a fine 2020 dagli scavi di, il(Thermopolium) era la. Quello ritrovato ain una parte della città ancora poco esplorata è ancora intatto e conserva le pitture L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

pompeii_sites : Apre al pubblico dal 12 agosto il #Termopolio della Regio V, l’antica tavola calda di Pompei, portata in luce duran… - CatelliRossella : Pompei, dal 12 agosto apre al pubblico l'antica tavola calda - Arte - ANSA - Paulmanold : RT @pompeii_sites: Apre al pubblico dal 12 agosto il #Termopolio della Regio V, l’antica tavola calda di Pompei, portata in luce durante gl… - Rayorebeld : RT @pompeii_sites: Apre al pubblico dal 12 agosto il #Termopolio della Regio V, l’antica tavola calda di Pompei, portata in luce durante gl… - InNotizia : Apre al pubblico dal 12 agosto il termopolio della Regio V, l’antica tavola calda di Pompei, portata in luce durant… -