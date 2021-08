Paura a Siracusa: un nigeriano si denuda, insulta i passanti e scaglia in mare una transenna (Di sabato 7 agosto 2021) Momenti di Paura a Siracusa. Gli agenti del Commissariato di Ortigia sono intervenuti nei pressi del Ponte Umbertino dove, un cittadino nigeriano di 32 anni, seduto su una delle panchine, ha creato momenti di tensione con i passanti. Siracusa, nigeriano scaglia in mare una transenna Lo straniero, già noto per analoghi comportamenti, prima dell’arrivo dei poliziotti, ha scagliato in mare una transenna, ha rovistato nei cestini dell’immondizia e riversato in strada il contenuto ed ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) Momenti di. Gli agenti del Commissariato di Ortigia sono intervenuti nei pressi del Ponte Umbertino dove, un cittadinodi 32 anni, seduto su una delle panchine, ha creato momenti di tensione con iinunaLo straniero, già noto per analoghi comportamenti, prima dell’arrivo dei poliziotti, hato inuna, ha rovistato nei cestini dell’immondizia e riversato in strada il contenuto ed ha ...

