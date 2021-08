Mps e Unicredit, la ‘colonizzazione mentale’ come strategia di sottomissione (Di sabato 7 agosto 2021) “Noi e loro”, dove il “noi” identificava gli invasori di Unicredit e il “loro” serviva a ghettizzare i colonizzati di Capitalia. Era questa la locuzione più utilizzata dopo la fusione tra i due gruppi creditizi avvenuta il 1° ottobre 2007 per rimarcare le differenze. All’epoca ero responsabile di area di Unicredit e ho vissuto da protagonista l’intero processo di integrazione culturale e operativa tra le due diverse anime di quella forzata (sempre dal Tesoro) convergenza. Perché mai e poi mai Unicredit, che all’epoca era tra i più efficienti gruppi creditizi europei, si sarebbe sognato di incorporare, spontaneamente e a quelle condizioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Noi e loro”, dove il “noi” identificava gli invasori die il “loro” serviva a ghettizzare i colonizzati di Capitalia. Era questa la locuzione più utilizzata dopo la fusione tra i due gruppi creditizi avvenuta il 1° ottobre 2007 per rimarcare le differenze. All’epoca ero responsabile di area die ho vissuto da protagonista l’intero processo di integrazione culturale e operativa tra le due diverse anime di quella forzata (sempre dal Tesoro) convergenza. Perché mai e poi mai, che all’epoca era tra i più efficienti gruppi creditizi europei, si sarebbe sognato di incorporare, spontaneamente e a quelle condizioni, ...

