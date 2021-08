MotoGP, Petrucci: “Comportamenti curiosi di alcuni. La Superbike è un’opzione” (Di sabato 7 agosto 2021) “Non sono sorpreso, sapevo di non avere il posto dall’Olanda. Ma sono stati curiosi i Comportamenti di certe persone che hanno continuato a negare in questo periodo, oggi si è sbragato tutto”. Queste le parole di Danilo Petrucci, a proposito dell’annuncio di Ktm di Raul Fernandez per il 2022. “Quello che posso fare è correre in moto e penso lo farò per molto tempo. Chiaro che quest’anno non è piaciuto a nessuno, c’è stato un cambio di approccio da quando ho firmato: le cose che si erano dette non sono state fatte – spiega a Sky Sport – La Superbike è un’opzione. C’è da dire che anche io ero stanco di ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) “Non sono sorpreso, sapevo di non avere il posto dall’Olanda. Ma sono statidi certe persone che hanno continuato a negare in questo periodo, oggi si è sbragato tutto”. Queste le parole di Danilo, a proposito dell’annuncio di Ktm di Raul Fernandez per il 2022. “Quello che posso fare è correre in moto e penso lo farò per molto tempo. Chiaro che quest’anno non è piaciuto a nessuno, c’è stato un cambio di approccio da quando ho firmato: le cose che si erano dette non sono state fatte – spiega a Sky Sport – La. C’è da dire che anche io ero stanco di ...

