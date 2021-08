Monopattini, le nuove regole: vietati ai minori e casco obbligatorio (Di sabato 7 agosto 2021) Firenze, 7 agosto 2021 - Basta con il monopattino selvaggio. Non è più possibile lasciare con poche regole e confuse la circolazione di un mezzo che sta provocando sempre più incidenti. Non ultimo, ... Leggi su lanazione (Di sabato 7 agosto 2021) Firenze, 7 agosto 2021 - Basta con il monopattino selvaggio. Non è più possibile lasciare con pochee confuse la circolazione di un mezzo che sta provocando sempre più incidenti. Non ultimo, ...

Advertising

qn_lanazione : #Firenze. #Monopattini, le nuove #regole: #vietati ai #minori e #casco obbligatorio - dreamhope13 : Restrizioni e nuove regole per i monopattini elettrici FINALMENTE - zazoomblog : Monopattini elettrici: ipotesi divieto a minori e introduzione nuove regole - #Monopattini #elettrici: #ipotesi - LiveSicilia : Commissione Trasporti: si pensa a nuove regole per i monopattini - HDmotori : RT @HDmotori: Monopattini elettrici, Bird introduce nuove funzionalità per la sicurezza -