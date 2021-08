Milano, la prima cena col green pass: “Noi clienti ci sentiamo più sicuri”. I ristoratori: “Misura giusta, chiudere di nuovo sarebbe un disastro” (Di sabato 7 agosto 2021) “Chiediamo il green pass ma non la carta d’identità ai nostri clienti. Siamo ristoratori, non poliziotti”. Riccardo Donati è il titolare della storica trattoria “Il Cerchio” a due passi dalla stazione centrale di Milano. Il suo locale non ha spazi all’esterno. Si entra solo con il certificato verde. “Oggi abbiamo avuto tre disdette a causa del pass”, racconta mentre iniziano ad arrivare i primi clienti. “Ci sentiamo più liberi e più tranquilli”, spiega una signora prima di ordinare. Spostandosi di poche centinaia di metri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Chiediamo ilma non la carta d’identità ai nostri. Siamo, non poliziotti”. Riccardo Donati è il titolare della storica trattoria “Il Cerchio” a duei dalla stazione centrale di. Il suo locale non ha spazi all’esterno. Si entra solo con il certificato verde. “Oggi abbiamo avuto tre disdette a causa del”, racconta mentre iniziano ad arrivare i primi. “Cipiù liberi e più tranquilli”, spiega una signoradi ordinare. Spostandosi di poche centinaia di metri, ...

