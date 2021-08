Mi cacciano dai concorsi di bellezza. È bodyshaming! (Di sabato 7 agosto 2021) Anche di recente, ho fatto diverse gare di bellezza uomo. Arrivo sempre ultimo. Motivo? Essendo alto 158 cm, quando sfilo la giuria urla: “Via! Via! Fuori, fuori!”. Alcuni aggiungono: “Non siamo a Mister Fiume Paraná”. Io: “Scusi? Perché ricorda tale concorso?”. Lui: “Niente! Niente! Ho detto così per dire”. Io: “Attenzione al razzismo!”. Lui: “Certo! Certo!”. Infatti a Mister Paraná partecipano dei culturisti di una tribù che hanno un'altezza media tra le più basse sul pianeta. Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Anche di recente, ho fatto diverse gare diuomo. Arrivo sempre ultimo. Motivo? Essendo alto 158 cm, quando sfilo la giuria urla: “Via! Via! Fuori, fuori!”. Alcuni aggiungono: “Non siamo a Mister Fiume Paraná”. Io: “Scusi? Perché ricorda tale concorso?”. Lui: “Niente! Niente! Ho detto così per dire”. Io: “Attenzione al razzismo!”. Lui: “Certo! Certo!”. Infatti a Mister Paraná partecipano dei culturisti di una tribù che hanno un'altezza media tra le più basse sul pianeta.

