Messi e Barcellona addio | il saluto dei compagni

Leo Messi e il Barcellona si salutano. Definitivamente. La notizia dell'addio del giocatore simbolo del club Blaugrana, ha lasciato a bocca aperta molti tifosi. In realtà non c'è molto da sorprendersi dato che Messi voleva già andarsene lo scorso anno. Ora però la decisione è stata presa e indietro non si torna. Numerosi i saluti sui social degli ormai ex compagni del Barcellona.

FBiasin : “Qual è la cosa che certamente non vedrai nella tua vita?”. “Il video di addio del #Barcellona a #Messi”. E invece.… - DiMarzio : Leo #Messi non rinnova con il #Barcellona: 'Ostacoli economici e strutturali' - ZZiliani : La notizia dell’addio per motivi economici tra il #Barcellona e #Messi dimostra il livello di disperazione cui eran… - michmich96 : @Gimax38 ma in che senso? l accordo tra messi e barcellona c'é, é la liga che non accetta - marcomauro_it : Parigi val bene una Messi #MessiAuPSG #Messi #PSG #Barcellona -