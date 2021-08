L’Italia sia più lepre e meno lumaca sul Pnrr. Scrive Zacchera (Di sabato 7 agosto 2021) Certamente a Ferragosto ci sono tematiche che interessano a pochi o a nessuno, eppure dovremmo ricordarci tutti che i fondi europei del Pnrr non sono ancora definitivi e che è ancora lunga la strada per arrivarci. In spiaggia non ne parla più nessuno, tutti lo danno per scontato, ma le nostre schede inviate a Bruxelles – pur approvate in via di massima – andranno ora presentate nei dettagli e soprattutto applicate. Non è un discorso da poco, perché senza quei fondi il nostro paese semplicemente non potrebbe economicamente farcela, anche se parte di quei finanziamenti saranno comunque un macigno sul futuro delle nuove generazioni italiane, soprattutto se non fossero spesi ... Leggi su formiche (Di sabato 7 agosto 2021) Certamente a Ferragosto ci sono tematiche che interessano a pochi o a nessuno, eppure dovremmo ricordarci tutti che i fondi europei delnon sono ancora definitivi e che è ancora lunga la strada per arrivarci. In spiaggia non ne parla più nessuno, tutti lo danno per scontato, ma le nostre schede inviate a Bruxelles – pur approvate in via di massima – andranno ora presentate nei dettagli e soprattutto applicate. Non è un discorso da poco, perché senza quei fondi il nostro paese semplicemente non potrebbe economicamente farcela, anche se parte di quei finanziamenti saranno comunque un macigno sul futuro delle nuove generazioni italiane, soprattutto se non fossero spesi ...

