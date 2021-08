In tre sul furgoncino | commedia di disintegrazione in salsa catalana

In tre sul furgoncino, commedia di (dis)integrazione in salsa catalana (Di domenica 8 agosto 2021) Il nuovo direttore artistico Giona A. Nazzaro, lo aveva annunciato: ci saranno tre commedie in concorso. Una strada di solito poco praticata dai festival e soprattutto da Locarno che spesso ha fatto proposte quaresimali (che non mancano anche in questa edizione 74). La ventata d’aria fresca è così arrivata da Barcellona con il film catalano Sis dies corrents della regista Neus Ballús. I protagonisti sono tre idraulici-elettricisti che sul loro furgoncino girano la città per lavorare. Valero è il marito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 8 agosto 2021) Il nuovo direttore artistico Giona A. Nazzaro, lo aveva annunciato: ci saranno tre commedie in concorso. Una strada di solito poco praticata dai festival e soprattutto da Locarno che spesso ha fatto proposte quaresimali (che non mancano anche in questa edizione 74). La ventata d’aria fresca è così arrivata da Barcellona con il film catalano Sis dies corrents della regista Neus Ballús. I protagonisti sono tre idraulici-elettricisti che sul lorogirano la città per lavorare. Valero è il marito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

